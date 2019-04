Meno di due mesi alla fine dei giochi in Serie A. Ancora sette partite in calendario, 21 punti determinanti per guadagnarsi un posto nell'Europa League che verrà. La classifica dopo 31 giornate racconta che tra i 39 punti della Fiorentina decima e i 52 dell'accoppiata Milan-Atalanta, oggi in quarta piazza e in corsa anche per la Champions, nessuno può sentirsi certo di un pass o escluso dalla lotta. Se rossoneri e bergamaschi sono protagonisti della corsa al quarto posto, con la Roma (51 punti) a un passo, Lazio (49, ma una partita da recuperare) e Torino (49) possono ancora sperare in grande ma devono anche guardarsi le spalle dalla Sampdoria (45). Solo la matematica non condanna la Fiorentina (39), che ha però l'opzione Coppa Italia per conquistare la qualificazione: Chiesa e compagni affronteranno l'Atalanta nella semifinale di ritorno, che metterà in palio la finale contro la vincente di Milan-Lazio. Sono tre i posti a disposizione per l'edizione 2019/2020, ma uno di questi sarà assegnato alla vincitrice della Coppa Italia, mentre la quinta classificata in campionato accederà direttamente alla fase a gironi e la sesta ai preliminari. C'è però un'opzione che può cambiare i piani. Se a vincere la Coppa Italia dovesse essere una squadra che ha già acquisito in campionato il diritto di disputare le competizioni europee, un posto nella prossima Europa League spetterebbe alla settima in classifica. Una prospettiva che rimodulerebbe la partecipazione delle squadre italiane alla competizione: quinta e sesta arrivate accederebbero direttamente alla fase a gironi, mentre la settima entrerebbe in gioco dai preliminari. Così gli ultimi 630 minuti della stagione risultano decisivi. Ecco il calendario con i prossimi impegni (in maiuscolo le partite in trasferta):

LAZIO (7^ POSIZIONE, 49 PUNTI)

32^ giornata: MILAN

25^ giornata recupero: Udinese

33^ giornata: Chievo Verona

34^ giornata: SAMPDORIA

35^ giornata: Atalanta

36^ giornata: CAGLIARI

37^ giornata: Bologna

38^ giornata: TORINO

TORINO (8^ POSIZIONE, 49 PUNTI)

32^ giornata: Cagliari

33^ giornata: GENOA

34^ giornata: Milan

35^ giornata: JUVENTUS

36^ giornata: Sassuolo

37^ giornata: EMPOLI

38^ giornata: Lazio

SAMPDORIA (9^ POSIZIONE, 45 PUNTI)

32^ giornata: Genoa

33^ giornata: BOLOGNA

34^ giornata: Lazio

35^ giornata: PARMA

36^ giornata: Empoli

37^ giornata: CHIEVO

38^ giornata: Juventus

FIORENTINA (10^ POSIZIONE, 39 PUNTI)