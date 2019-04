Con Bologna Chievo di lunedì sera la Serie A chiude la trentunesima giornata. La classifica deve ancora dire molto. La corsa scudetto è a un passo dalla conclusione: alla Juve basterà un pareggio per conquistare l’ottavo scudetto in altrettante stagioni. Molto interessante la lotta Champions: con il Napoli già quasi sicuro della seconda piazza e l’Inter che può gestire un vantaggio di 5 punti, la bagarre è per il quarto posto dove Lazio (una gara in meno), Milan, Atalanta, Roma e Torino si daranno battaglia fino all’ultima giornata. In chiave salvezza vittoria di domenica dell’Udinese contro l’Empoli.

La classifica della Serie A alla 31esima giornata

Juve 84 (31)

Napoli 64 (31)

Inter 57 (31)

Milan 52 (31)

Atalanta 52 (31)

Roma 51 (31)

Lazio 49 (30)

Torino 49 (31)

Sampdoria 45 (31)

Fiorentina 39 (31)

Sassuolo 36 (31)

Cagliari 36 (31)

Genoa 34 (31)

Parma 34 (31)

Udinese 32 (30)

Spal 32 (31)

Empoli 28 (31)

Bologna 27 (30)

Frosinone 23 (31)

Chievo 11 (30)

Classifica marcatori Serie A: Piatek raggiunge Quagliarella

Fabio Quagliarella, Piatek 21

Duvan Zapata 20

Cristiano Ronaldo 19

Arkadiusz Milik 16

Ciro Immobile, Francesco Caputo 14

Andrea Petagna, Andrea Belotti 12

Ilicic, Pavoletti, Mertens 11

Gervinho, Mauro Icardi 10

Classifica Serie A: miglior attacco e miglior difesa

Non solo Juve, con i 64 gol dell'Atalanta, il miglior attacco ha un doppio padrone. È però la Juventus ad aver raggiunto Gomez e compagni con i gol segnati da Dybala su rigore e da Moise Kean. Sulla miglior difesa, Il podio resta stabile: guida la Juventus, che ha subito 20 gol in 31 partite, seconda l’Inter, miglior difesa d’Europa tra le mura amiche e 25 gol al passivo in tutta la stagione; terzo il Napoli, che nonostante il gol subito da Lazovic difende la piazza dal Torino, fermato sullo 0-0 dal Parma.