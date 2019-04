Il prossimo turno di Serie A ha in programma la delicata partita tra Milan e Lazio, sfida che metterà in palio punti importantissimi per la corsa al 4° posto. Le due squadre, poi, si affronteranno nuovamente il 24 aprile per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un doppio scontro che segnerà un passo fondamentale per la stagione di entrambe, tanto che alcuni dei giocatori coinvolti ne hanno iniziato a parlare con una settimana d'anticipo. Già al termine del match pareggiato contro il Sassuolo, infatti, Francesco Acerbi si è soffermato sull'avversario di sabato, elogiandone l'importanza e sottolineando, allo stesso tempo, il grande valore dei suoi compagni. "Andremo a San Siro per vincere, nei singoli credo che siamo più forti di loro" ha detto il difensore biancoceleste, una frase che non è passata inosservata. A riprenderla è stato un tifoso rossonero che, su Twitter, l'ha usata come monito per invitare i suoi beniamini a dare tutto in vista del big match di sabato. E proprio in riferimento a questo post è arrivata anche la risposta di Tiemoué Bakayoko, uno dei giocatori milanisti che più sono cresciuti dall'inizio dell'anno e autore dell'assist vincente per Piatek nel corso dell'ultima trasferta sul campo della Juve. Il centrocampista francese ha letto le raccomandazioni del fan rossonero e ha risposto con un simpatico tweet alle parole di Acerbi: "Ok, ci vediamo sabato", accompagnato da un emoji che sottolinea il tono amichevole della conversazione. L'anticipo della 32^ giornata stabilirà la 'migliore' delle due squadre - ovviamente in riferimento al solo scontro diretto -, con la sconfitta che avrà comunque la possibilità di riscattarsi poi in Coppa Italia e prendersi un posto per la finale dell'Olimpico.