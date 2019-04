Dopo gli impegni di Champions League, che hanno visto coinvolti gli arbitri italiani, sono state rese note le designazioni per la prossima giornata di Serie A, la 32^. In Manchester United – Barcellona infatti sono stati impiegati Rocchi come direttore di gara, con Orsato quarto uomo, Irrati e Guida al VAR e Meli e Passeri come assistenti di linea. Per le tante polemiche che sono seguite a Juventus – Milan, Nicola Rizzoli è andato sul sicuro per lo scontro diretto tra i rossoneri e la Lazio, che vedrà impiegato nuovamente Rocchi, senza dubbio il miglior arbitro italiano in circolazione e membro dell’élite europea; gli assistenti saranno Meli e Costanzo, Maresca il quarto uomo, mentre in sala video invece ci sarà Mazzoleni della sezione di Bergamo con Paganessi. Per il derby di Genova, tra Sampdoria e Genoa, il designatore ha scelto di affidarsi a Calvarese di Teramo, nonostante la prestazione non ineccepibile come VAR di Juve - Milan. Ad assistere l'arbitro abruzzese ci saranno Orsato al VAR con Mondin, mentre gli assistenti saranno Peretti e Carbone, con Abbattista nel ruolo di quarto uomo.

Le altre designazioni

Partita delicata per l’internazionale Davide Massa, che dirigerà il posticipo domenicale tra Frosinone e Inter, con Pasqua che gli darà supporto dalla sala video. La gara che con ogni probabilità sancirà la vittoria dello scudetto per la Juventus, che giocherà a Ferrara, sarà arbitrata dall’internazionale Daniele Doveri, con un altro arbitro FIFA come Valeri al VAR. Sarà La Penna invece a dirigere l’incontro tra Chievo Verona e Napoli: l’arbitro assistente in video sarà Abisso. Marco Piccinini della sezione di Forlì e appartenente alla CAN B, invece, arbitrerà la partita tra Sassuolo e Parma, la sua quarta partita di Serie A quest’anno (ha diretto Atalanta – Frosinone alla 1^, Cagliari – Chievo alla 10^ e Juventus – Chievo alla 20^). L’arbitro romagnolo è uno dei principali candidati insieme ad Abbattista e pochi altri ad ambire alla promozione in CAN A. Tanti nomi nuovi nella squadra arbitrale di scena al Mapei Stadium, con Chiffi che sarà al VAR. Completano il quadro delle designazioni: Manganiello per Atalanta – Empoli (VAR Guida), Giacomelli per Fiorentina – Bologna (VAR Mariani), Di Bello per Roma – Udinese (VAR Pairetto), Irrati per Torino – Cagliari (VAR Banti). Sorprende forse quest’ultima designazione: una coppia di internazionali di questo spessore per la partita tra una squadra che lotta per un posto verosimilmente in Europa League e un’altra a cui basta ancora poco per salvarsi. Con ogni probabilità, le polemiche passate hanno convinto Rizzoli a scegliere tra i migliori elementi a disposizione.

L’elenco completo

ATALANTA – EMPOLI lunedì ore 20:30

MANGANIELLO di Pinerolo

ALASSIO – VUOTO

IV: NASCA

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: VIVENZI

CHIEVO – NAPOLI domenica ore 18

LA PENNA di Roma 1

MANGANELLI – COLAROSSI

IV: MASSIMI

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – BOLOGNA domenica ore 15

GIACOMELLI di Trieste

CALIARI – DI VUOLO

IV: GIUA

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: MARRAZZO

FROSINONE – INTER domenica ore 20:30

MASSA di Imperia

DI LIBERATORE – FIORITO

IV: SACCHI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: VALERIANI

MILAN – LAZIO sabato ore 20:30

ROCCHI di Firenze

MELI – COSTANZO

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI

ROMA – UDINESE sabato ore 18

DI BELLO di Brindisi

TONOLINI – TOLFO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – GENOA domenica ore 15

CALVARESE di Teramo

PERETTI – CARBONE

IV: ABBATTISTA

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN

SASSUOLO – PARMA domenica ore 15

PICCININI di Forlì

VILLA – MUTO

IV: PRONTERA

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: LIBERTI

SPAL – JUVENTUS sabato ore 15

DOVERI di Roma 1

PRENNA – TASSO

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: BINDONI

TORINO – CAGLIARI domenica ore 12:30

IRRATI di Pistoia

GORI – LONGO

IV: DIONISI

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: SCHENONE