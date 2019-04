LAZIO-UDINESE 2-0

21' Caicedo (L), 24' aut. Sandro (U)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe (83' Wallace); Romulo, Parolo, Lucas Leiva (79' Bruno Jordão), Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo (68' Badelj), Immobile. All. S. Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Larsen, Ekong, Wilmot; Ingelsson (46' D'Alessandro), Badu (57' Teodorczyk), Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul (74' De Maio); Lasagna. All. Tudor

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Lucas Leiva (L)

Note: 52' rigore sbagliato De Paul (U)

Tutto facile per la Lazio, che dimentica il solo punto fatto nelle ultime tre giornate e torna alla vittoria che riavvicina la squadra al quarto posto. Ora i punti di distacco dal Milan sono tre, a parità di partite giocate in una volata Champions sempre più affollata. All'Olimpico si decide tutto nel primo tempo, dove la squadra di Simone Inzaghi controlla la frazione mettendo in difficoltà gli avversari praticamente ad ogni affondo. L'unico squillo della squadra di Tudor con una traversa di testa di Badu, chance pericolosissima ma isolata, e preludio ai due gol decisivi del match. Prima quello di Caicedo al 21', che non fa rimpiangere le assenze forzate di Correa e Luis Alberto; dunque quello di Sandro, che infila la propria porta su azione da corner. Nel finale di tempo ci sarebbe gloria anche per Acerbi, ma Calvarese (dopo revisione al Var) annulla il tris per un mani di Milinkovic-Savic durante l'azione.

Nella ripresa, dunque, la musica cambia, ma non il risultato. Tudor aggiusta la squadra e smette di soffrire. Udinese più propositiva e vicinissima a riaprire i giochi, ma De Paul vanifica il rigore conquistato da Lasagna per fallo di Lulic. Il "10" calcia alla sua destra senza incrociare e Strakosha para: il quinto errore dal dischetto su otto in Serie A per i bianconeri e il terzo (su sei) fallito dall'argentino. Dunque con l'ingresso di Badelj per Caicedo (al 68'), Simone Inzaghi riesce nell'intento di controllare il possesso palla e spegnere la partita. La Lazio chiude così senza soffrire, scavalca il Torino e sale al settimo posto: a meno uno dall'Atalanta, due dalla Roma, ma soprattutto a tre dal Milan quarto. Udinese, invece, con lo stesso margine, ma di vantaggio, sul terzultimo posto che significherebbe retrocessione.