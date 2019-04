Mattia Perin si è sottoposto quest’oggi a intervento chirurgico dopo la lussazione della spalla destra subita in allenamento la scorsa settimana: operazione riuscita, con il portiere bianconero che inizierà subito la fase di riabilitazione. Per vederlo in campo, però, come ammesso direttamente da Max Allegri, dovranno passare tre mesi: stagione dunque finita e obiettivo quello di farsi trovare pronto per l’inizio della nuova annata calcistica. A fornire gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni del portiere della Juventus è proprio la società bianconera con un comunicato ufficiale diramato attraverso i propri canali social: “Mattia Perin, a seguito di episodio di lussazione della spalla destra riportata durante l'allenamento di domenica scorsa, è stato sottoposto in data odierna a trattamento chirurgico. L’intervento è stato eseguito dal professor A. Castagna, assistito dal responsabile sanitario dottor Claudio Rigo, presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il giocatore inizierà da subito le cure del caso”, si legge nella nota.

Il messaggio di Perin: "La pazienza è aspettare. Tornerò presto"

Perin che attraverso lnstagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri una volta concluso l’intervento alla spalla: “La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente, quella è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento. Grazie ai tifosi di tutta Italia per la vicinanza e per il grande affetto che mi state mostrando. Tornerò presto in pista!”, si legge sul profilo personale del portiere della Juventus.