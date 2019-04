Se Ronaldo rimanda un’idea, quell’idea è che i suoi gol servono ad alzare i trofei, personali e di squadra. Quindi tanto valeva iniziare dal primo trofeo, per quanto non fosse quello per cui è stato comprato (per citarlo). In quella partita, giocata a gennaio in Arabia Saudita, in una Juventus sembrata particolarmente spenta, Ronaldo è stato uno dei migliori.

Se intorno a lui non tutti avevano davvero voglia di vincere, la sua era palpabile, elettrica, e si è palesata ovviamente con il gol decisivo. Un gol magari non bellissimo, ma significativo, di come Ronaldo riesca a creare il contesto per essere decisivo anche quando intorno a lui niente gira per il verso giusto.

Gli è bastato veramente il minimo, la singola situazione in cui Pjanic ha avuto modo di alzare la testa con il pallone tra i piedi sulla trequarti. Ronaldo vede la difesa del Milan salire - una scelta rischiosa a palla scoperta - e la infila come il coltello nel burro. La conferma di come Ronaldo sia prima di tutto un grande giocatore di letture, di movimenti, di intuizioni. La precisione del lancio del compagno poi gli permette di fare quello che sa fare meglio - il gol - semplicemente deviando il pallone di testa e impedendo il possibile intervento di Donnarumma.

Il gol di testa al Parma - 02/02/2019