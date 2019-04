Altro giro, altra partita negativa per il Genoa: 7 gare nelle ultime 9 senza segnare, soltanto 2 vittorie in 10 partite. Il presidente Preziosi sta riflettendo, la sconfitta contro il Torino potrebbe rappresentare l'inizio dell'ennesima svolta. Dopo i cambi di Ballardini e Juric, il Genoa può cambiare ancora in panchina: Preziosi sta valutando se andare avanti o meno con Cesare Prandelli, arrivato a dicembre 2018 (4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte fin qui).

Ballardini è pronto a tornare

La pista più difficile è quella che porta a un quarto allenatore. Juric e Ballardini sono ancora sotto contratto, l'ex 'mister' della Lazio potrebbere rappresentare la soluzione più immediata in caso di addio di Prandelli. Il Genoa tornerà ad allenarsi martedì, Preziosi dovrà riflettere in questi giorni e fare la scelta di migliore per il bene della squadra. Ballardini ha già allenato il Genoa in 3 occasioni (stagione 2010-11, da gennaio a maggio del 2013 e dal novembre del 2017 a ottobre 2018), in caso sarebbe il quarto ritorno.

Prandelli: "Deluso e arrabbiato"

Dopo la sconfitta contro il Toro, l'allenatore del Genoa ha commentato la gara su Sky Sport, visibilmente amareggiato per l'ennesimo risultato negativo del club: "Sono deluso e arrabbiato, anche se il risultato non cambia. Bisogna ricominciare a lavorare facendo quello che abbiamo sempre fatto e ottenendo punti: questo è il nostro destino". Un commento anche sulla contestazione dei tifosi: "Quelli che sono venuti sono stati straordinari, su questo argomento ho detto che parlerò a fine campionato e dirò quello che penso. Questa squadra ha bisogno di tutte le energie possibili, in questo momento sicuramente manca qualcosa. Senza i tifosi sarebbe difficile giocare ovunque, questo è uno stadio che ti da tanto e può togliere tanto se non hai carattere".