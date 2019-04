Un momento delicato in campionato dopo gli ultimi risultati negativi che hanno complicato ancora di più la corsa per un posto in Champions, poi la sconfitta in semifinale contro la Lazio che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Non è un momento facile per il Milan e per Rino Gattuso, che in questo importantissimo finale di stagione non potrà più contare su Davide Calabria: il difensore, costretto a lasciare anzitempo il campo nella semifinale di TIM Cup contro la Lazio, ha riportato la frattura del perone. Un guaio non da poco, che costringerà il calciatore rossonero a due mesi di stop: stagione dunque finita per Calabria, che rischia di perdere anche gli Europei Under 21. La sua presenza nella competizione a questo punto è a forte rischio, anche se l’esterno destro classe 1996 proverà a stringere i denti e recuperare a tempo record per la gara d’esordio in programma il prossimo il 16 giugno.