Altra giornata decisiva in chiave Europa ma non solo. Con alcuni verdetti già decisi in modo aritmetico, restano però apertissime le lotte per altre posizioni di classifica. In questa 35ma giornata il Frosinone dovrà cercare di rimandare la certificazione di avvenuta retrocessione mentre l’Empoli sarà chiamato a recuperare punti su chi sta davanti. Tra Champions ed Europa League però c’è la concreta possibilità di assistere ad un nuovo ribaltone. Il Milan cercherà di uscire dalla crisi contro il Bologna e lo farà nel ‘Monday Night’ e quindi con le gare delle dirette concorrenti già archiviate.

Il Torino deve ‘solo’ vincere il Derby per mantenere il 4° posto, l’Atalanta andrà a far visita a una Lazio ancora speranzosa. Insomma, nulla è scontato e già scritto. Tra infortuni, ballottaggi e squalifiche, andiamo quindi a vedere come stanno le 20 squadre di Serie A che si preparano al lunghissimo weekend di gare. Si inizia venerdì sera, quindi, cari fantallenatori, ricordatevi per tempo di inviare la formazione. Le news dai vari ritiri sono sempre in costante aggiornamento grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport

JUVENTUS-TORINO, venerdì ore 20:30

Juventus, Allegri annuncia la difesa a 4

Nella conferenza stampa pre Derby, Massimiliano Allegri ha risolto il dubbio sul sistema di gioco. Rugani non è stato convocato mentre Caceres è tornato a disposizione. Contro il Torino ci sarà una Juventus a 4 dietro con Bonucci e Chiellini titolari e con CR7 a guidare l’attacco. Il dubbio riguarda Kean ma essendo l’unico cambio a disposizione in attacco, possibile che l’azzurro parta dalla panchina. Restano ancora fuori in 8. Sulle corsie esterne favoriti Cancelo e Spinazzola in difesa, Bernardeschi e Cuadrado in attacco. Senza Bentancur, anche lui fuori dalla lista dei convocati), restano solo Emre Can, Pjanic e Matuidi.

Torino, Mazzarri riabbraccia, Mazzarri perde…

La prima buona notizia per il tecnico granata riguarda…se stesso. Il giudice sportivo infatti, dopo l’allontanamento contro il Milan, ha inflitto a Mazzarri una multa ma senza squalifica. A livello di rosa invece la situazione è in chiaroscuro: in difesa non ci sarà lo squalificato Moretti e con Djidji out fino a fine stagione c’è un vuoto da colmare. Bremer potrebbe essere lanciato dall’inizio ma c’è anche l’opzione di adattare un esterno di centrocampo (De Silvestri o Ansaldi). Zaza e Baselli tornano a disposizione dopo aver scontato le rispettive squalifiche ma solo il secondo dovrebbe comparire nell’XI titolare con Lukic che scala in panchina. Sempre in attacco non convocati Iago Falque e Parigini.

CHIEVO-SPAL, sabato ore 18

Chievo, cambi forzati per Mimmo di Carlo

Il Chievo di fine stagione continuerà a dare minuti importanti a Semper e Vignato che potranno così accumulare esperienza senza troppe pressioni. Il giovane trequartista dovrà rifornire la coppia Meggiorini-Stepinski mentre tra difesa e centrocampo ci sono due squalificati da sostituire. Dietro mancherà Barba con Jaroszynski in pole per una maglia da titolare a sinistra; in mediana stop per Leris che sarà rimpiazzato con tutta probabilità da Kiyine.

Spal, difesa ancora incompleta

Semplici riabbraccia Cionek di rientro dalla squalifica e lo rilancia nell’XI titolare. Non dovrebbero esserci grossi ballottaggi in difesa dato che Vicari è indisponibile causa squalifica. Da monitorare le condizioni di Felipe che sta recuperando da un problema muscolare. Il giocatore non preoccupa più di tanto e dovrebbe essere completamente recuperato per sabato sera. In attacco dovrebbe ancora toccare a Floccari mentre in mediana Valoti e Schiattarella cercano spazio.

UDINESE-INTER, sabato ore 20:30

Udinese, ritiro anticipato in vista dell’Inter

Gara complicata per gli uomini di Tudor. La società, per mantenere la concentrazione, ha deciso di anticipare di 24 ore il consueto ritiro pre partita dei bianconeri. Ter Avest è rientrato in gruppo e vista la situazione infortunati, è un’ottima notizia visto che a destra mancavano uomini. Zeegelaar, De Maio e Nuytinck hanno lavorato a parte ma in sedute programmate per uno specifico lavoro di gestione dello sforzo. Nulla che presupponga una possibile indisponibilità quindi. Samir invece è squalificato mentre su Ekong c’è ancora un grosso punto di domanda. Possibile che giochi Wilmot in difesa. In mezzo ancora ai box Fofana, spazio a Sandro con Badu sullo sfondo. In attacco probabile coppia Pussetto-Lasagna

Inter, solo due dubbi per Spalletti

A Udine vedremo un’Inter molto simile a quella che settimana scorsa ha pareggiato in casa contro la Juventus. Non è escluso che possa addirittura essere la stessa. Spalletti, come molti altri suoi colleghi, ha una lista molto corposa di diffidati ma a 4 giornate dalla fine non è che abbia molto senso preservare qualcuno che rischia la squalifica in caso di giallo. Davanti ci sarà sicuramente un argentino ma il dubbio Icardi-Lautaro c’è eccome. Ci potrebbe essere alternanza pura e quindi a Udine toccherebbe a Martinez. In mezzo invece Vecino si gioca una maglia con Gagliardini.

EMPOLI-FIORENTINA, domenica ore 12:30

Empoli, qualche recupero in difesa?

La squadra di Andreazzoli non può più sbagliare se vuol continuare a sperare di agganciare e superare chi sta davanti in classifica. Ad Empoli però è ancora emergenza difensiva. L’obiettivo è cercare di recuperare uno tra Dell’Orco e Silverstre. In caso contrario spazio ancora alla linea composta da Veseli, Rasmussen e Nikolaou. Per il resto non ci dovrebbero essere modifiche rispetto alla formazione vista a Bologna. Le uniche variazioni sul tema riguardano Acquah e Ucan che però restano in svantaggio nei confronti di Traorè e Farias.

Fiorentina, doppio ballottaggio a centrocampo

A secco di vittorie dallo scorso 17 febbraio (4-1 alla Spal), la Fiorentina cerca di salvare il salvabile in questo finale di stagione. A Empoli non sarà facile sia per il clima Derby, sia perché la squadra di Andreazzoli ha un solo risultato utile. Montella potrebbe rispolverare Vitor Hugo in difesa. A centrocampo l’unico sicuro del posto pare Veretout. Per i due posti che rimangono sono in lotta Benassi, Dabo, Edimilson e Gerson. In attacco, con Chiesa e Muriel, c’è in pole Mirallas

LAZIO-ATALANTA, domenica ore 15

Lazio, dirottamenti in vista per Inzaghi

Nel consolidato 3-5-2 biancoceleste il grosso punto di domanda riguarda il partner di Ciro Immobile. L’azzurro settimana scorsa è partito dalla panchina ‘vittima’ del turnover. Contro l’Atalanta tornerà titolare ma sia Correa che Caicedo stanno avendo un rendimento davvero ottimo negli ultimi tempi. Chi scegliere? Correa ha dimostrato di avere subito un ottimo impatto anche a gara in corso ma non è detto che questo sia l’indizio decisivo. In difesa ballottaggio Wallace-Luiz Felipe mentre sulla sinistra c’è Lulic squalificato e Durmisi indisponibile. La soluzione è quella di spostare Marusic sul versante opposto rispetto a quello occupato abitualmente. Rientra Luis Alberto mentre Milinkovic-Savic è indisponibile.

Atalanta, Ilicic migliora. Gosens a rischio

Contro l’Udinese era andato in tribuna ma Gasperini conta di recuperare Ilicic per la sfida dell’Olimpico. Lo sloveno ha svolto lavoro tecnico-tattico e soprattutto atletico con il resto del gruppo. A meno di ricadute ci sarà contro la Lazio. Gosens invece ha lavorato a parte e quindi il ballottaggio con Castagne sembra essersi già risolto in favore di quest'ultimo. In difesa Djimsiti potrebbe spuntarla e tornare nella formazione di partenza. Per il resto sarà la solita Atalanta nonostante i sette diffidati a rischio squalifica.

PARMA-SAMPDORIA, domenica ore 15

Parma, stesso XI visto contro il Chievo?

D’Aversa è alle prese con qualche assenza di troppo in zone nevralgiche del campo. Si va quindi verso l’ennesima conferma del 5-3-2 con Gazzola e Dimarco esterni. Le ultime dall’infermeria dicono che Ceravolo e Gagliolo sono fuori causa mentre la coppia Gervinho-Siligardi è la più probabile là davanti. A centrocampo Rigoni e Stulac provano a ritagliarsi uno spazio ma a meno di stanchezza eccessiva del trio Barillà-Scozzarella-Kucka, nulla dovrebbe cambiare rispetto al pareggio esterno contro il Chievo.

Sampdoria, il giudice ne ferma tre

Ramirez, Tonelli e Sala. Contro il Parma saranno tutti indisponibili causa squalifica. A destra ci sarà quindi Bereszynski mentre in mezzo si tenta di recuperare Andersen. In caso di ulteriore indisponibilità, Colley e Ferrari saranno gli unici centrali a disposizione. Sulla trequarti favorito Saponara ma attenzione perché Caprari è tornato e c’è anche lui in lizza per una maglia da titolare. Defrel ancora in vantaggio su Gabbiadini per affiancare Quagliarella.

SASSUOLO-FROSINONE, domenica ore 15

Sassuolo, Magnani e Peluso unici assenti

Uno è squalificato, l’altro infortunato. Niente Frosinone per Peluso e Magnani. De Zerbi dovrebbe continuare con il 4-3-3. A centrocampo torna Locatelli dopo la squalifica e uno tra Duncan e Sensi potrebbe restare fuori. In difesa pochi dubbi: pronta la linea composta da Lirola, Demiral, Ferrari e Rogerio. In attacco solito dubbio sulla punta centrale. Chance per Matri? Possibile ma c’è da battere la concorrenza di Babacar e Djuricic.

Frosinone, Ciano pronto al rientro

Rispetto alla gara contro il Napoli, potrebbero esserci vari cambi in vista per Baroni. Capuano è pronto a riprendersi una maglia da titolare con Brighenti che scivolerebbe in panchina. In mezzo Chibsah e Cassata sono in pole per esserci dal primo minuto mentre in attacco Ciano rientra dalla squalifica e tutto porta a pensare che uno dei due posti là davanti sia destinato a lui. A fargli compagnia, con tutta probabilità, ci sarà Pinamonti.

GENOA-ROMA, domenica ore 18

Genoa, in tre per una maglia

Sanabria, Pandev e Lapadula. Ci sono loro tre a giocarsi una maglia da titolare per la sfida contro la Roma. Kouamé dovrebbe essere il punto fermo (salvo sorprese). Dopo la rete contro la Spal Lapadula reclama almeno una chance dall’inizio. Vedremo se Prandelli lo accontenterà. Torna a disposizione anche Veloso che però è in triplo ballottaggio con Rolon e Mazzitelli. Criscito dovrebbe tornare nella linea tre di difesa con Lazovic esterno alto a sinistra e Pedro Pereira sulla corsia opposta. Operazione in vista per Sturaro che ha chiuso anzitempo la propria stagione.



Roma, Kluivert e Dzeko a rischio

In casa Roma tornano a disposizione Cristante e Zaniolo dopo aver scontato un turno di squalifica. L’ex Atalanta si posizionerà davanti alla difesa in probabile compagni di Pellegrini con Nzonzi pronto nel caso a subentrare. Zaniolo invece balla tra esterno e trequarti. Kluivert non è al meglio e il problema alla coscia potrebbe portare Ranieri a non rischiarlo dall’inizio. In più c’è un Pastore che contro il Cagliari ha dato ottime risposte. La soluzione più percorribile sarebbe quindi la conferma del ‘Flaco’ e l’utilizzo di Zaniolo come esterno destro. Capitolo Dzeko: il bosniaco è alle prese con un problema alla caviglia. Facile pensare che un guerriero come lui sia pronto a stringere i denti e ad essere regolarmente nella formazione di partenza.

NAPOLI-CAGLIARI, domenica ore 20:30

Napoli, Ancelotti tra conferme e ritorni

Un Napoli aritmeticamente certo della presenza nella prossima Champions riceve un Cagliari più che tranquillo (classifica alla mano). In porta ballottaggio Ospina-Meret mentre in difesa Albiol potrebbe ritrovare posto nell’XI iniziale. In mezzo non dovrebbe cambiare molto. Allan sta cercando di recuperare ma c’è sempre una certa prudenza. Lorenzo Insigne invece è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà convocabile. Younes, dopo la rete di settimana scorsa, va verso la conferma. In attacco giochi ancora aperti in virtù dello status 'verde' di Insigne.



Cagliari, Maran rischia di perderne tre



Cambio in vista per l’attacco del Cagliari? Probabilmente sì visto che Joao Pedro è alle prese con un problema alla caviglia. Difficile che il bbrasiliano recuperi al 100% in poco tempo. Spazio a Birsa dunque? No perchè anche l'ex Chievo potrebbe non esserci al San Paolo a causa di un problema al braccio. In difesa l’unico dubbio è tra Srna e Cacciatore con il secondo leggermente favorito. In mediana Faragò torna dopo la squalifica ma anche lui deve recuperare da un problema fisico. C'è quindi da risolvere un bel rebus per la formazione titolare rossoblù. Padoin favorito a centrocampo mentre davanti si dovrebbe rivedere Thereau dall'inizio.

MILAN-BOLOGNA, lunedì ore 20:30

Milan, Paquetà pronto sulla trequarti. Caldara KO



Nella formazione anti Bologna il grande escluso potrebbe essere Suso. Gattuso infatti è sì alle prese con assenze in difesa (Conti e lo squalificato Romagnoli) ma deve decidere come schierare il suo Milan. Molto probabilmente ci sarà un ritorno al 4-3-1-2 con Paquetà alle spalle della coppia Piatek-Cutrone. Con Calhanoglu in mediana, facile dedurre che il sacrificato sarà Suso. In difesa a destra ci sarà Abate mentre al centro c'è da registrare l'ennesimo infortunio per Caldara che lascia quindi via libera a Zapata.



Bologna, assenze importanti per Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic torna a San Siro da avversario del Milan e vuole sfruttare al meglio la difficile situazione dei rossoneri per mettere un mattone finale sul muro salvezza. Lunedì però mancheranno sia Mbaye che Soriano. Per entrambi un turno di stop imposto dal giudice sportivo. Se a destra vedremo quasi sicuramente Calabresi, al posto di Soriano dovrebbe esserci uno Dzemaili più avanzato rispetto al solito con l’inserimento di Poli (altro ex) al fianco di Pulgar. Pare questo l’assetto più probabile per non scombinare troppo gli automatismi dei rossoblù. Santander, che segnò all’Inter, spera di bissare contro l’altra milanese ma per Palacio c’è aria di Derby ed è lui il favorito per una maglia da titolare.