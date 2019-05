Arrivederci alla prossima stagione per Stefano Sturaro, che è stato operato oggi a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, resasi necessaria dopo il ko nella gara contro il Torino. Una stagione davvero sfortunata per il centrocampista del Genoa, che contro la Juventus - sua ex squadra - era rientrato dopo un lungo stop segnando anche un gol. E invece, proprio nel momento in cui aveva ritrovato la condizione e stava preparandosi al rush finale del Genoa in campionato, un altro crack. Stagione finita, dunque, dopo l'operazione di cui il Genoa ha reso noti i dettagli.

Intervento perfettamente riuscito

"Il Genoa Cricket and Football Club - si legge nel comunicato - informa che il calciatore Stefano Sturaro è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo - si legge sul sito ufficiale del club - alla presenza del responsabile medico del club, dott. Piero Gatto, l’intervento è stato eseguito a Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani ed è perfettamente riuscito. Il centrocampista resterà nella capitale per la prima fase del protocollo riabilitativo e farà rientro in Liguria dopo le verifiche attestanti un decorso regolare".

"La sfortuna mi perseguita, ma non mollo"

Sfortuna, ma la voglia di non arrendersi. Stefano Sturaro ha pubblicato un post su Instagram, una foto in cui sorride al termine dell'operazione: "In questo momento delicato del campionato - ha scritto - avrei voluto lottare insieme alla squadra. Purtroppo quest’anno sembra che la sfortuna mi perseguiti... ma la vera forza è quella di non abbattersi MAI. Grazie a tutti per i vostri messaggi di vicinanza e grazie al professor Mariani e tutto il suo staff per l’intervento perfettamente riuscito".