Profumo di Champions all'Olimpico, con Lazio e Atalanta impegnate in un vero e proprio spareggio. L'ottava che affronta la quarta, soltanto quattro punti a separarle. I biancocelesti, ovviamente, hanno solo un risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Con i tre punti i ragazzi di Inzaghi si metterebbero definitivamente alle spalle il momento difficile, si ripeterebbero dopo il 2-1 alla Samp e si rilancerebbero per l'Europa che conta. Dall'altra parte i nerazzurri non perdono da nove giornate e hanno subito un solo gol nell'ultimo mese di Serie A.

Lazio, la probabile formazione

Un solo grande dubbio per Inzaghi, chiamato a scegliere il partner di Ciro Immobile in attacco. Infatti sia Correa che Caicedo stanno vivendo un ottimo momento di forma, ma il secondo sembrerebbe essere in leggero vantaggio. In difesa ballottaggio Wallace-Luiz Felipe, con quest'ultimo favorito per una maglia da titolare. Problemi sulla sinistra, dove Lulic è squalificato mentre Durmisi è reduce da un affaticamento. Per questo Inzaghi sta pensando a Marusic come esterno sinistro (dall'altra parte agirà Romulo). A centrocampo rientra Luis Alberto con Cataldi che scivola in panchina mentre Parolo resterà nell'XI titolare dato che Milinkovic-Savic è ancora indisponibile.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile

Atalanta, la probabile formazione

Il grande recupero si chiama Ilicic che, dopo le fatiche di Coppa Italia, era rimasto fuori nella gara vinta contro l'Udinese. Lo sloveno infatti ha svolto lavoro tecnico-tattico e soprattutto atletico con il resto del gruppo. A meno di ricadute, ci sarà. In dubbio Gosens, che ha lavorato a parte e che potrebbe dunque essere rimpiazzato da Castagne. Pronto al rientro in difesa dal 1' Djimsiti. Per il resto sarà la solita Atalanta nonostante i sette diffidati.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata