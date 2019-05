Inizia la volata finale, sono quattro le gare ancora da giocare in questo campionato per decidere la corsa per Champions ed Europa League. Una lotta accesa anche dalle parole in conferenza stampa di Claudio Ranieri, commentate da Gian Piero Gasperini: "Ha voluto mettere un po' di veleno, siamo noi l'obiettivo – ha dichiarato l'allenatore nerazzurro – Siamo noi i veri parafulmini per le critiche che arrivano da tutte le parti, si accendono le polemiche ma a noi non resta che giocare". L'Atalanta è attesa dallo scontro diretto con la Lazio, fondamentale per la corsa Champions: "Chi temo di più? Per ora la Lazio, visto che sarà la nostra prossima avversaria. Le prossime partite decideranno la stagione, ora tutte le sfide sono difficili. Siamo in tante tra la zona Champions ed Europa League, quindi si può passare dal niente al tutto in un attimo. In queste giornate è difficile fare una striscia positiva o vincerle tutte. Anche quelle che non hanno un obiettivo se la giocano, questo è un aspetto positivo del campionato".

"La squadra sta bene, conosciamo la Lazio"

Sulla sfida con la Lazio, aggiunge: "Questa partita non c'entra nulla con la Coppa Italia, questa sfida riguarda il campionato e i suoi obiettivi. A quattro partite dalla fine, con una classifica così corta, ogni singola gara è fondamentale. La Coppa Italia, invece, rappresenta una partita a parte. L'ultimo periodo ci ha dato tanto in termini di punti ed entusiasmo, stiamo bene. Anche Ilicic ha recuperato. La Lazio ha le sue caratteristiche, li conosciamo bene. Sarà una partita molto attesa, la vittoria di Genova li ha rilanciati in classifica. Noi abbiamo un vantaggio, ma è una sfida da giocare al massimo dell'attenzione. La partita va preparata sotto tutti gli aspetti, la cosa importante è giocare".