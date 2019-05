Nella 36^ giornata di Serie A vincono tutte le squadre in corsa per la Champions: Atalanta (2-1 al genoa), Milan (1-0 a Firenze) e Roma (2-0 alla Juve). In attesa dell'Inter, impegnata nel posticipo di San Siro col Chievo (lunedì, ore 21). In coda vincono Empoli (2-1 in casa della Samp) e Udinese (3-1 a Frosinone). Quagliarella ancora a segno (26 gol) e sempre più capocannoniere

