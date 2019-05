Dodicesimo risultato utile consecutivo per l'Atalanta che, con il pareggio dello Stadium contro la Juventus , vede molto più vicino il traguardo Champions. Adesso basterà fare un punto all'ultima giornata con il Sassuolo per celebrare ciò che qualche mese fa sembrava impensabile: "Sapevamo bene che fare risultato qui ci avrebbe consentito di affrontare l'ultima partita in vantaggio - ha commentato Gasperini a Sky Sport nel post gara - devo dire anche che il punto ci va stretto, meritavamo la vittoria. Quest'anno è andata bene con loro. Però quando ti giochi certi traguardi devi battere certe squadre, abbiamo superato pure Inter e Napoli. Questo punto è ottimo e la Juve ha giocato alla grande come è giusto che sia". Un traguardo molto importante per la sua Atalanta sono i 100 gol segnati in stagione: "Si tratta di un risultato importante, se vogliamo il più impensabile - ha continuato l'allenatore nerazzurro - che la squadra potesse fare bene ci poteva stare, ma questra esplosione di gol dimostra che i ragazzi non solo corrono, ma hanno anche tanta qualità. Considerando anche il fatto che abbiamo segnato molto poco su rigori o punizioni. Il 90% dei gol sono arrivati su azione".

"Finale persa ci ha dato carica"

Non era facile per l'Atalanta fare risultato a Torino contro la Juventus. I nerazzurri avevano giocato in settimana, perdendo la finalissima di Coppa Italia contro la Lazio: "Ma la gara di mercoledì ci ha dato più carica e ora è importante giocarci l'ultima con questo vantaggio - ha concluso Gasperini - bisogna tagliare il traguardo, è stato fatto tanto e ora dobbiamo giocarcela con il Sassuolo. Dobbiamo fare ancora tanto".