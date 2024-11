Dove vedere Lazio-Cagliari

La partita tra Lazio e Cagliari, valida per la 11^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 4 novembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky – canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251– e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Cagliari, valida per la 11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 4 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone, commento di Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci e Massimo Ugolini. Appuntamento con "Monday Night" dalle ore 20 e dalle 23 , con Fabio Tavelli in compagnia di Rachele Sangiuliano, Maurizio Compagnoni, Gianfranco Teotino e Andrea Zorzi.

I numeri di Lazio e Cagliari

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 18 sfide contro il Cagliari in Serie A (15V, 3N), l’ultimo successo dei sardi risale al 19 maggio 2013 (1-0 con gol di Daniele Dessena), solo contro l’Inter i biancocelesti hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta nel torneo (19 match di fila tra il 1996 e il 2005). La Lazio ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando 27 reti nel periodo (2.3 di media a match). La Lazio - tra le squadre presenti sia nella Serie A 2023/24 che in quella 2024/25 - è la squadra che vanta il miglior saldo positivo nel confronto dei gol fatti tra le prime 10 partite di questo campionato e dello scorso: 22 contro 13, +9 per i biancocelesti. Dopo una striscia di tre sconfitte interne di fila in campionato tra lo scorso febbraio e marzo, la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (8V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti. Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle prime 10 partite di questo campionato e, in Serie A, nelle prime 11 gare stagionali, ha fatto peggio solamente nel 1990/91, quando non riuscì a segnare in sette incontri. Dopo essere rimasto a secco di gol nell’ultima trasferta di campionato contro l’Udinese, il Cagliari potrebbe non segnare in due match fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023.