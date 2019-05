La Juventus campione d'Italia si prepara all'ultima passerella della stagione in casa della Samp. Per i bianconeri l'obiettivo è chiudere con una vittoria, per salutare al meglio Max Allegri e i giocatori che non faranno più parte della rosa bianconera, come Andrea Barzagli, a fine ciclo dopo 8 scudetti di fila. Ci tiene a chiudere positivamente la sua annata anche Cristiano Ronaldo, rimasto a secco negli ultimi 180 minuti dopo i due gol consecutivi contro l'Inter e nel derby contro il Torino. Il portoghese è fermo a quota 21 centri in campionato, troppo distante per raggiungere la vetta della classifica cannonieri occupata da Quagliarella - diretto antagonista nella sfida di domenica e leader a quota 26 -, ma ci tiene almeno a finire sul podio, con Piatek e Zapata avanti al momento di una rete. Le sensazioni mostrate da CR7 a due giorni dal match del Ferraris sono più che positive. L'attaccante bianconero, infatti, si è reso protagonista di uno straordinario gol nella partitella disputata al termine dell'allenamento: un dribbling sulla fascia per superare il primo avversario, una finta per eludere la scivolata difensiva di Caceres e per chiudere un destro secco sul primo palo a trafiggere Szczesny. Una prodezza, espressione di tecnica e forza fisica, che ha strappato applausi. E Ronaldo, sempre affamato di gol e vittorie, ha festeggiato la rete richiamando e ricevendo l'ovazione dei presenti. Un'esultanza e un gesto tecnico che CR7 spera di ripetere anche nell'ultimo atto della Serie A contro i blucerchiati.