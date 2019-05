L’indiscrezione arriva dall’America. Per il New York Times, Rocco Commisso, chairman e fondatore di Mediacom, colosso dei servizi via cavo, è vicino all’acquisto della Fiorentina. Del magnate, nato in Italia ed emigrato negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, avevamo già sentito parlare: è stato infatti vicino all’acquisto del Milan da Yonghong Li. L’affare poi non si concretizzò. Commisso è anche proprietario del New York Cosmos. Dal Times sottolineano come l’imprenditore possa diventare il quarto proprietario americano di una squadra italiana dopo James Pallotta (Roma) e dopo i gruppi che controllano il Bologna e il Venezia. Rocco Commisso, che ha 69 anni, raccontano Rory Smith e Tariq Panja, ha ingaggiato la banca JP Morgan per lavorare sull’affare Fiorentina e avrebbe avuto dei contatti con rappresentanti della famiglia Della Valle. Le due parti avrebbero chiuso un accordo attorno ai 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro). L’accordo dovrebbe essere annunciato lunedì secondo fonti che avrebbero richiesto di restare anonime perché l’accordo "non è ancora stato completato". Sia i rappresentanti dell’entourage di Commisso, sia quelli della Fiorentina non avrebbero rilasciato dichiarazioni.