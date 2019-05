Il vero sogno americano

Col passare degli anni e dello studio, però, il giovane Commisso abbandona gradualmente lo sport fino ad entrare nel modo delle banche, grazie al suo primo incarico lavorativo presso la prestigiosa Jp Morgan. La vera svolta, però, deve ancora arrivare e comincerà a materializzarsi solo nel 1995, anno in cui fonda da zero il suo attuale vanto, quella Mediacom di cui è presidente che rappresenta oggi il quinto gruppo di tv via cavo d’America (con sede a Chetster, New York): ha 4500 impiegati, circa 1 milione e mezzo di clienti e nel 2009 ha avuto un fatturato di 1,196 miliardi di €. Il suo patrimonio personale, invece, è stimato in oltre 4 milioni di dollari.