Cala il sipario sulla Serie A di Frosinone e Chievo, già retrocesse aritmeticamente e opposte al Benito Stirpe nello scontro tra ultime della classe. Termina 0-0 l’antipasto della prossima Serie B, sfida alimentata dall’entusiasmo del pubblico di casa a dispetto di un destino già scritto da tempo: non sono i numeri di una stagione negativa a farla da padrone nell’anticipo della 38^ e ultima giornata di campionato, piuttosto l’omaggio del tifo gialloblù alla squadra di Baroni che tornerà a inseguire la massima serie dalla prossima estate. Obiettivo che accomuna anche il Chievo dove saluta l’infinito Sergio Pellissier: verrà ritirata la '31' del capitano che si ritira dopo 459 presenze e 112 reti in A, imprese sul campo in archivio per chi attende un futuro da dirigente. Si chiude un capitolo per i veneti chiamati a ricostruire un gruppo vincente per tornare ad alti livelli.

Pellissier ai saluti, incrocio tra ultime senza gol

Nuovamente a confronto dopo l’1-0 dei veneti al Bentegodi nel segno di Giaccherini, Baroni e Di Carlo si ritrovano dai destini già segnati al Benito Stirpe: se il futuro recita Serie B per entrambe, le due avversarie premono per aggiudicarsi gli ultimi tre punti della stagione. Padroni di casa che adottano il made in Italy (undici italiani su undici dal 1') con una formazione votata all’esperienza, veneti che invece concedono l’ultimo passerella a Pellissier omaggiato pure in Ciociaria. Buoni ritmi in avvio con il capitano ospite che si vede negare un gol (il 113° in Serie A) per fuorigioco al 13’, chance che dall’altra parte trova la doppia replica di Ciano: attento Semper a non farsi sorprendere. Intensità che cala e concede sporadiche opportunità in campo: Frey salva all’ultimo sulla botta di Paganini alla mezz’ora, puntuale come Cesar a respingere il mancino di Ciano prima dell’intervallo. Ripresa che registra un Frosinone più volenteroso sebbene privo del guizzo decisivo: Ciano si fa chiudere sul più bello da Cesar, poi è il neoentrato Ciofani a costringere Semper all’ennesimo intervento della sua partita. Match che scivola sullo 0-0 senza intaccare l’entusiasmo del Benito Stirpe: standing ovation per Sammarco e Dionisi, applausi di una tifoseria che riabbraccerà in Serie B i suoi giocatori insieme al Chievo sebbene privo del simbolo Pellissier in campo.