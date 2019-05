Champions League ultimo atto. L'Atalanta vuole sfruttare l'ultima chiamata per l'Europa dei grandi e centrare una storica qualificazione ai gironi di Champions. L'ultimo ostacolo si chiama Sassuolo, al decimo posto e senza più obiettivi concreti stagionali. A Gasperini bastano i tre punti per scacciare gli incubi della beffa, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Lazio adesso vuole regalare un sogno ai tifosi nerazzurri. Al Mapei Stadium - stavolta stadio di casa in virtù della ristrutturazione dell'Atleti Azzurri d'Italia - ci sarà la squadra di De Zerbi, che vuole blindare il decimo posto in classifica.

La probabile formazione dell'Atalanta

Solito modulo, solito tandem offensivo ormai consolidato: lì davanti, a inseguire la Champions, ci saranno Duvan Zapata e Josif Ilicic. Il colombiano ha segnato 22 reti e insegue Pippo Inzaghi a 24, il miglior realizzatore stagionale nella storia dei nerazzurri (stagione 1996-97, prima del passaggio alla Juventus). Gollini tra i pali poi, difesa a tre con Masiello, Djimsiti e Mancini. Castagne e Gosens sulle fasce, con De Roon e Freuler a centrocampo. Dietro Zapata spazio ai soliti noti: Josif Ilicic e Alejandro Gomez.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimisti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Duvan Zapata. Allenatore: Gasperini

La probabile formazione del Sassuolo

Il Sassuolo si è salvato, ma insegue il decimo posto in classifica. De Zerbi non ammette distrazioni nonostante abbia già salvato la squadra. Spazio alla formazione migliore. Magnani, Sensi e Peluso indisponibili, spazio al 4-3-3. Consigli tra i pali, poi Lirola. Demiral, Ferrari e Rogerio in difesa. Magnanelli, Bourabia e Duncan a centrocampo. In avanti, oltre a Berardi, spazio a Djuricic e Jeremy Boga, una delle rivelazioni neroverdi (3 gol in Serie A)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi