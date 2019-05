Tutto l'Olimpico per De Rossi, magliette personalizzate e tante lacrime, un po' come l'addio di Francesco Totti di due anni fa. Il capitano della Roma lascerà la squadra dopo 18 anni di militanza, lo farà con la fascia di capitano al braccio per l'ultima volta: "Voglio uno stadio pieno d'amore per Daniele". Queste le parole di Ranieri nell'ultima conferenza da allenatore della Roma (anche lui lascerà). Il sogno Champions è ancora vivo.

La probabile formazione della Roma

De Rossi vuole chiudere con una vittoria davanti alla sua gente, e magari conquistare la Champions League come ha fatto Totti nel giorno dell'addio. Giocherà dal primo minuto con la fascia di capitano, sempre a centrocampo, come ha fatto negli ultimi 18 anni. Mirante in porta poi, solito 4-3-3: Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov in difesa. A centrocampo, oltre a De Rossi, ecco Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. In avanti, oltre a Dzeko, giocheranno Kluivert ed El Shaarawy, con quest'ultimo reduce da un bel momento di forma.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri

La probabile formazione del Parma

Grazie alla vittoria con la Fiorentina nell'ultimo turno, il Parma ha raggiunto la salvezza, l'obiettivo stagionale. Contro la Roma spazio a qualche riserva ma la buona notizia riguarda Gervinho che è recuperato e che quindi sarà a disposizione. Novità tra i pali con Frattali pronto a sostituire Sepe, poi spazio al 5-3-2. Iacoponi, Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi in difesa. Quest'ultimo è favorito su Dimarco con D'Aversa che pare intenzionato a schierare 11 giocatori di proprietà del Parma. Dezi dovrebbe avere una chance in mezzo con Stulac e Barillà. In attacco non convocato Siligardi con Ceravolo e Sprocati che si giocano una maglia.

PARMA (5-3-2): Frattali; Iacoponi, Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo. Allenatore: D'Aversa