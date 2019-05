Cosa ha trovato alla Roma in questa avventura e cosa si poteva migliorare?

Ho trovato una struttura più moderna, ma a mio avviso c'è troppa gente. Io sono abituato ad avere intorno meno gente, ma capisco che la Roma sta diventando una società internazionale e il brand conta molto. Forse nel momento più importante si potevano gestire meglio determinate situazioni, sono uscite troppe volte le voci su Dzeko che andava via, Zaniolo che andava via e cose del genere. Non dico che questo ci ha tolto qualcosa, ma sarebbe servita una linea comune. Non è una critica verso nessuno, ma forse avremmo strappato quei due punti in più che ci sarebbero serviti. Sono convinto che tutti quanti debbano essere concentrati in un'unica direzione. Quando ci sono troppe voci vieni inconsciamente assorbito da queste ultime. Non voglio dire che i ragazzi si siano fatti coinvolgere, ma dico che quando tutti vanno in un'unica direzione si raggiungono gli obiettivi.