Il 3 maggio scorso, all’Allianz Stadium, in occasione del derby fra Juventus e Torino, un tifoso ha mimato un aeroplano per prendere in giro le vittime della strage di Superga. Quattro giorni dopo la Juventus lo ha bandito per cinque anni dal proprio stadio.

Prendendo spunto da questo avvenimento, Alessandro Alciato è andato alla scoperta dei sistemi di videosorveglianza – fino a quel momento inaccessibili - dei tre stadi che, da questo punto di vista, sono all’avanguardia in Italia e ha realizzato uno speciale dal titolo “Primo Stadio – Da dove riparte la sicurezza negli impianti italiani”.

Gli impianti in questione sono lo stesso Allianz Stadium (il cui sistema di telecamere è stato fondamentale per il riconoscimento del tifoso poi bandito), il Mapei Stadium di Reggio Emilia e la Dacia Arena di Udine.

In particolar modo, si cercherà di capire come le telecamere siano in grado di riconoscere chi commette gesti e reati che negli stadi non dovrebbero esistere, dando così la possibilità alle autorità competenti di poter agire e prendere i provvedimenti più appropriati nel minor tempo possibile.

L'inchiesta "Primo Stadio" andrà in onda martedì 28 maggio su Sky Sport 24 alle ore 13.45, con diversi altri passaggi nel corso della giornata, alle 16.15, alle 20.15 e alle 23.15.

Fra le molte testimonianze raccolte, anche quella del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina.