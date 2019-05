A immaginarli insieme, in campo, formavano un muro. Si sono ritrovati, come una volta: Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, che hanno formato una delle difese più forti di tutti i tempi. Il portiere, attualmente al Paris Saint-Germain, è tornato a Torino per la Partita del Cuore e ha ritrovato gli ex compagni. Barzagli, peraltro, quest’anno ha ufficializzato il suo ritiro, per intraprendere con ogni probabilità la carriera di allenatore o di collaboratore tecnico. Soltanto Bonucci e Chiellini restano a difesa della porta della Juventus, ora difesa da Szczesny, che ha raccolto l’eredità di Buffon. Quest’ultimo ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che ritrae i quattro abbracciati e sorridenti, con la didascalia “Amici e compagni di una vita”. I quattro hanno giocato assieme per sei stagioni, dal 2011 al 2017, sempre ovviamente con la maglia della Juve, ma hanno vestito in più occasioni contemporaneamente anche quella della Nazionale Italiana.