Juventus, buone notizie in vista della prossima stagione: l’operazione al ginocchio di Wojciech Szczesny è perfettamente riuscita. Il portiere polacco, che ha atteso il termine della stagione per procedere con la pulizia del menisco, si è recato a Barcellona, dal Dr. Cugat, per procedere con l’intervento, al quale si è sottoposto nella giornata di martedì. Ad annunciarne il buon esito è stata la stessa Juventus con un comunicato ufficiale: “Wojciech Szczesny - si legge nella nota del club - è stato sottoposto, ad opera del Dr. Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di ‘pulizia’ articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L'intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico-riabilitative".