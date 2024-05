La sentenza del 17 aprile

Il Collegio Arbitrale aveva parzialmente accolto la richiesta di Ronaldo, ma riconosciuto un sostanziale concorso di colpa fra il portoghese e la Juventus. Da qui la decisione di dimezzare la somma del risarcimento (CR7 chiedeva alla Juve il pagamento di poco meno di 20 milioni, “a titolo di risarcimento del danno per il comportamento doloso tenuto dalla società o comunque per la responsabilità precontrattuale di quest’ultima”). Secondo il Collegio Ronaldo “ha mantenuto un comportamento inerte quando, tra i mesi di luglio e agosto 2021, allorché erano disponibili i moduli federali per formalizzare gli accordi di integrazione, preferì soprassedere a quell’attività… Ciò si spiega, con ogni probabilità, con il desiderio di non creare ostacoli alla trattativa in corso per il suo trasferimento al Manchester United”.