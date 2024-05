Roma al lavoro tra speranze Champions e futuro

La Roma progetta il futuro tra scenari economici che varieranno in base all'ingresso in Champions o in Europa League. In entrata, la squadra dovrà rafforzarsi in almeno cinque ruoli ben definiti

Pianificazione, priorità strategiche e poco tempo da perdere. Un nuovo corso con tanto, tantissimo lavoro davanti per una riorganizzazione societaria sempre più giovane e internazionale. Con i 39 anni del francese Ghisolfì, i 34 del vice presidente Ryan Friedkin e i 41 anni della Ceo greca Lina Souloukou riferimento sempre più centrale nel management. 41 come gli anni di Daniele De Rossi che presto firmerà per tre anni. Condividendo strategie con lo sguardo all'orizzonte sui nuovi profili. Tra scenari economici che varieranno in base all'ingresso Champions o Europa League. Florent Ghisolfi è stato scelto per questo. È la sintesi di più conoscenze. Ex calciatore ed ex allenatore, prima di portare come direttore sportivo il Lens in Champions League e proseguire poi il lavoro dal 2022 nel Nizza.