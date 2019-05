La Juventus, in vista della prossima stagione, ha effettuato una mini-rivoluzione. E non si parla del cambio di allenatore, ma delle nuove maglie che hanno segnato l'addio alle tradizionali strisce. La prima divisa del 2019-2020 ha già avuto modo di 'debuttare' in occasione della trasferta dell'Olimpico, contro la Roma. Con la stagione volta ufficialmente al termine, sono comparse in rete anche le anticipazioni per ciò che riguarda la terza maglia che i campioni d'Italia indosseranno il prossimo anno. E a spoilerarle è stato Footy Headlines, sito specializzato in materia che ha condiviso quello che, ogni probabilità, sarà il terzo kit a disposizione di Cristiano Ronaldo e compagni. E anche in questo caso si è puntato su una scelta particolarmente forte che ha già scatenato i commenti dei tifosi. Secondo le indiscrezioni, infatti, la terza maglia sarà caratterizzata da un tessuto jacquard, con un camouflage blu e bianco e le classiche strisce dell'Adidas all'altezza delle spalle. Il blu aerodinamico, tendente all'azzurro maculato, sarà il colore dominante, mentre bianchi saranno i marchi e il logo. Pantaloncini e calzettoni, che andranno a completare il kit, saranno dello stesso colore della divisa. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare il prossimo 25 luglio.