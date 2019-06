Esiste dal 1926, prima “casa” solo del Milan, quindi dal 1947 anche dell’Inter: San Siro, dal 1980 intitolato a Giuseppe Meazza, rappresenta uno dei patrimoni del calcio mondiale, tuttavia, come tanti altri stadi simbolo europei, si ritrova oggi a dover fare i conti con la modernità.

I conti che stanno facendo i tre attori in campo: il Comune di Milano, proprietario dell’impianto, da una parte, Milan e Inter, usufruttuarie attraverso una società compartecipata, dall’altra.

Sulla necessità di riammodernamento dell’impianto non vi sono dubbi, così come sul fatto che Milan e Inter stiano già collaborando dallo scorso novembre per trovare una soluzione comune. La questione è legata piuttosto a cosa fare di San Siro: una ristrutturazione, opzione gradita al Comune, con la complicazione di dover trovare una casa provvisoria durante i lavori, oppure la costruzione di un nuovo impianto nella stessa area, con conseguente abbattimento?

Questa opzione è gradita a entrambe le società ed è supportata anche dal parere del Politecnico di Milano. Quello che il sindaco Sala si aspetta nei prossimi mesi, è un dettagliato piano di fattibilità. Non oltre l’autunno però, in quanto incombe anche l’esigenza di fornire uno stadio per l’eventuale cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026.

