Un tatuaggio del logo sul braccio tradisce la sua fede: il cuore di Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, batte da sempre per il Boca Juniors. Un amore mai nascosto e adesso confermato in un’intervista a “TyC Sports”, in cui il giocatore rossoblù svela anche il suo sogno: "Mi piacerebbe giocare in Argentina. Anche se credo sia impossibile. Però diciamo che da un punto di vista del carattere è un campionato che mi rappresenta”. Con che maglia, inutile persino chiederlo, ma la clamorosa trattativa di mercato è destinata a rimanere un sogno ancora per un po’, visto il recente rinnovo con il Cagliari fino al 2021.

Intanto lui, “l’italiano che vuole giocare nel Boca” (così lo celebra Olè in un’intervista), è da tempo l’idolo dei tifosi Xeneizes, che dopo aver saputo del suo tatuaggio avevano anche fatto pressioni sul club affinché portasse in Argentina quel difensore-tifoso. “Di fatto nasce tutto per il tatuaggio che ho sul braccio”, conferma Pisacane. “Sono un tifoso del Boca da quando ero bambino in onore dei miei idoli, Maradona e Batistuta”. E se non sarà per questa sessione, chissà che il matrimonio non si possa celebrare più avanti...