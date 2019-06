Inter, il futuro di Nainggolan e Icardi

L'Inter valuterà il futuro di Radja Nainggolan nelle prossime settimane. Non sono in dubbio le sue qualità, ma qualche comportamento o eccesso di troppo che già in questa stagione ha portato la società a multarlo. Conte ha delle regole ferree, non vuole elementi che possano disturbare la serenità dello spogliatoio. Per questi stessi motivi, l'Inter ha deciso che Mauro Icardi non farà parte del progetto per la stagione 2019/20. Conte vuole lavorare con quattro attaccanti e le prime punte saranno Dzeko e un altro arrivo dal mercato: Lukaku? Icardi invece vuole restare ed è convinto di poter convincere Conte. Dopo il pranzo con Wanda Nara e il suo entourage di venerdì ha ribadito la volontà forte di non muoversi da Milano e restare all’Inter.