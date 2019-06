Adesso sì, Cristiano Ronaldo può godersi le meritate vacanze. Il fenomeno portoghese è stato protagonista di un 2019 molto positivo, come lui stesso ci ha tenuto a precisare sulle proprie pagine social: "Che stagione indimenticabile! - ha scritto CR7 - nuove esperienze, club gigantesco, una città eccitante, record battuti e altri tre titoli". Già, perché Ronaldo ha cambiato paese e campionato, ma ha vinto lo stesso. L'assalto alla Champions non è andato come sperato, però alla fine il portoghese è riuscito a portare a casa una Supercoppa Italiana, lo Scudetto e la Nations League con il suo Portogallo: "Devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus per il meraviglioso modo in cui sono stato accolto in Italia - ha continuato - siete una parte molto importante delle nostre vittorie. Grazie a tutti i miei fan di tutto il mondo e in particolare ai portoghesi che ci hanno aiutato a raggiungere un'altra vittoria storica per il paese. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore"-

Record e trofei

Dopo i doverosi ringraziamenti, Ronaldo si è preso un paio di minuti per sè. Gli sono serviti tutti, perché i trofei vinti e i record battuti non sono stati pochi: "Personalmente non dimenticherò mai i grandi momenti e i nuovi successi da record che ho ottenuto fino ad ora nel 2019. La Supercoppa italiana, la vittoria in Serie A con 21 gol e il premio di miglior giocatore, la tripletta e il successo in Nations League. Sono stato il primo a raggiungere 100 vittorie e 125 gol in Champions, il primo a vincere 10 titoli Uefa, il primo a segnare nelle fasi finali di ogni competizione per le Nazionali: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League. Sono stato il primo giocatore a segnare in dieci fasi finali con la Nazionale dal 2004 al 2019". Insomma, una marcia trionfale impressionante. E una promessa: "Ci vediamo presto per lottare per nuove e incredibili conquiste". Firmato Cristiano Ronaldo.