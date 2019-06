Un’avventura che ha lasciato ricordi importanti quella vissuta in nerazzurro da Luciano Spalletti. Dopo l’addio alla panchina dell’Inter, l’ex allenatore è tornato a parlare delle due stagioni vissute alla guida di Handanovic e compagni. Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell’evento 'The Coach Experience' a Rimini, Spalletti ha risposto anche a chi chiedeva se Antonio Conte fosse l’uomo giusto per il club nerazzurro. "Io sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l’Inter – ha detto -, è stata una cosa bellissima. Mi porto dietro dei grandi ricordi e terrò caramente dentro di me tutte le storie che abbiamo vissuto insieme. Si può capire quanto sia importante un’esperienza del genere soltanto vivendola dal di dentro. L’Inter è una grande squadra che deve rispondere soprattutto a dei tifosi eccezionali, un bacino enorme che si aspetta moltissimo e che merita grandi soddisfazioni. Conte l’uomo giusto al mio posto? Questo bisogna chiederlo a chi decide. Chi decide non ha scelto me, che resto a casa".



Il futuro e la Fiorentina



In chiusura Spalletti non ha sciolto i dubbi sul suo futuro, commentando anche le voci che lo avrebbero accostato alla Fiorentina prima della conferma di Vincenzo Montella. "Se mi prendo un anno sabbatico? Non posso dire quello che farò. Non credo che la Fiorentina abbia mai pensato davvero a me – ha concluso -, ma sono molto contento che sia rimasto Montella. Il suo lavoro si vedrà quest’anno, quello passato alla fine della passata stagione non era un messaggio giusto e non dà merito alle sue qualità".