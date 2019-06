Francesco Totti è pronto a salutare la sua Roma. Nella giornata di lunedì si terrà la conferenza stampa di addio ai giallorossi della storica bandiera del club, che, dopo la sua prima esperienza da dirigente, è pronta a cominciare una nuova avventura lontano dalla Capitale. Il saluto di Totti alla Roma sarà un evento speciale e Sky Sport offrirà la massima copertura per poterlo seguire su tutte le piattaforme.

Quando e dove si terrà la conferenza di Totti?

La conferenza stampa di addio di Francesco Totti si terrà dalle ore 14.00 di lunedì 17 giugno presso il salone del Coni. La location è stata scelta dallo stesso dirigente giallorosso e la Roma non ha partecipato all’organizzazione dell’evento.

Dove sarà possibile seguire la conferenza di Totti?

La conferenza stampa di Francesco Totti sarà trasmessa su tutte le piattaforme Sky. Sarà visibile dalle 14.00 su Sky Sport 24 (canale 200), ma anche eccezionalmente in live streaming su SkySport.it e sulla app di Sky Sport.

Totti-Roma: i motivi dell’addio

Quella di lunedì (curiosamente saranno 18 anni esatti dall’ultimo Scudetto vinto dalla Roma, ndr) sarà certamente una giornata molto emozionante per Francesco Totti, che lascerà la Roma dopo 30 anni. Non ci si attente un addio polemico, visto che lo stesso Totti resta molto legato ai colori giallorossi. I motivi della separazione con il club sono principalmente riconducibili al suo percorso da dirigente del club. Alla base della scelta ci sono tre macro-motivazioni: sono state prese decisioni (come sul nuovo allenatore o sul nuovo ds) dalla società sulle quali Totti non ha avuto voce in capitolo; Totti ha avvertito una strategia della stampa ai suoi danni, che lo avrebbe messo in cattiva luce rispetto all’ambiente giallorosso; infine la lettera di James Pallotta, nella quale il presidente ha riaffermato il ruolo centrale del consulente personale, Baldini, e di fatto uno spazio di manovra limitato per Totti.