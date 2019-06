Ha sentito Pellegrini e Florenzi? Le piacerebbe lavorare con Mancini in Nazionale?

Totti: Ho sentito Lorenzo e gli ho fatto pure i complimenti per ieri, non ci credeva ma ci crederà. Gli ho promesso tante cose, e spero che queste cose possano accadere, perché è un ragazzo forte e speciale, una persona pulita e che può far bene alla Roma. La onorerà fino alla fine, perché è tifoso e qualche romano nella Roma serve sempre, fidatevi. Perché quando ci sono delle partite e magari qualcuno ride, sono cose che fanno girare le palle. Non farò mai nomi, ma la Roma deve stare al primo posto e se hai persone così in campo e dentro Trigoria non si va da nessuna parte. Se si è uniti non si deraglia, si può far qualcosa. Mancini è l'allenatore della Nazionale e spero possa far bene, deve essere bravo a portarla sul tetto d'Europa, io cercherò di portargli fortuna.