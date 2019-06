Leonardo sotto la Tour Eiffel e il Dna dell'Ajax

Dando una rapida all’occhiata al resto dell’Europa, si può notare come questa tendenza di affidarsi a vecchie glorie nelle vesti dirigenziali o di allenatori sia piuttosto diffusa. E con risultati anche importanti. Leonardo, ad esempio, ha fatto ritorno al Psg, club che conosce benissimo, mentre l’Ajax ha fatto già le sue fortune – caratteristica che li contraddistingue da sempre – affidandosi a gente che, nella squadra di Amsterdam, si è costruita la fama. Da Overmars (direttore sportivo) a van der Sar (direttore generale), per finire al vice allenatore Winter e a Danny Blind, membro del comitato direttivo. La stessa strada è stata intrapresa anche dal Psv Eindhoven, guidato in panchina da Marc van Bommel e con Zenden nel suo staff, che ha John de Jong nelle vesti di ds e Vennegoor of Hesselink come capo osservatore. Quello del direttore sportivo è un ruolo in mano a ex campioni anche in Portogallo: il Benfica ha Rui Costa, lo Sporting ha Hugo Viana. E il Porto? Può contare su Conceiçao allenatore e João Pinto come consulente.

Come funziona in USA

La scelta societaria adottata da Pallotta e dal suo staff non può essere motivata, infine, neanche come una ‘tradizione’ americana. Negli Stati Uniti, infatti, il legame che si instaura nel tempo con le leggende è fortissimo. Come affermato da Massimo Marianella negli studi di Sky Sport, basti pensare ai Miami Dolphins, club di Nfl che lega ancora la maggior parte del suo marketing e la passione attuale alla leggendaria squadra che vinse, nel 1972, il Super Bowl da imbattuta.