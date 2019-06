Debutto da dirigente e semifinale Champions

L’ex capitano diventa, dunque, una sorta di collante tra dirigenza e spogliatoio, ma la mancanza di chiarezza nel nuovo ruolo che va a ricoprire si rivela un dettaglio non di poco conto. Se le cose vanno bene, però, i problemi hanno l’abilità di restare nascosti per un po’. E così la nuova figura di Totti resta leggermente in ombra, senza creare ulteriori scossoni: in giacca e camicia continua ad essere acclamato negli stadi e fa capolino in Europa, sorteggiando i gironi di Champions. Quella stessa Champions dove la Roma di Di Francesco vola, raggiungendo la semifinale, traguardo a cui Francesco aveva assistito solo da piccolino.

5 settembre 2018, la resa di Totti: "Juve irraggiungibile, si lotta per l'Europa"

Sembra il passo giusto per alzare l’asticella e continuare a crescere, ma in estate si effettua un’altra rivoluzione. A scatenare la piazza sono le cessioni di Alisson, Nainggolan e Strootman, con l’ex numero 10 che prova a calmare l’ambiente e chiede di giudicare il lavoro di Monchi a fine stagione. Allo stesso tempo il campione del mondo azzurro fa i conti con la realtà e, complice un avvio di campionato difficile, limita le ambizioni della squadra. Quel passo in avanti non c’è stato. Il 5 settembre 2018, alla radio ufficiale della società ammette: “La Juve fa un campionato a parte, inutile nasconderlo – dice -. Noi proveremo a rientrare nei primi 4 posti e a passare il turno in Champions”. I giallorossi, nonostante un cammino altalenante in Serie A, riescono a conquistare la qualificazione agli ottavi, ma la doppia sfida con il Porto segna il prosieguo della stagione.