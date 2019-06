In attesa di conoscere dove sarà il suo futuro, Elseid Hysaj ha pronunciato il sì più importante della sua vita. Quello rivolto alla compagna Fiorenza Lekstakaj, che da qualche ora è diventata la moglie del terzino albanese. Il matrimonio si è tenuto in patria, nel castello di Scutari. I due si sono conosciuti nel 2013, quando l'esterno - dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Empoli - era protagonista proprio con la squadra toscana in Serie B. Fra un allenamento e l'altro, non perdeva l'occasione per recarsi all'esterno della scuola frequentata dalla sua dolce metà, laddove i due avevano amici in comune. Dopo i tanti anni di fidanzamento, Elseid e Fiorenza hanno optato per il grande passo. La coppia ha già un figlio, ovvero il piccolo Elis.

Futuro lontano da Napoli?

Empoli la città dove è nato tutto dunque, ma nel cuore di Hysaj e di sua moglie c'è ovviamente anche Napoli. Il terzino albanese ci è arrivato nel 2015, rivelandosi da subito un intoccabile nell'undici Di Sarri e Ancelotti. Per lui, in questa stagione, 37 le presenze collezionate in tutte le competizioni. Tuttavia il futuro potrebbe essere lontano dagli azzurri: "Per me gli anni al Napoli sono finiti. Sono pronto per un'altra sfida" ha annunciato qualche settimana fa. Nel frattempo, però, chi gli starà in ogni caso accanto sarà sua moglie Fiorenza.