Per un Di Lorenzo che entra, c'è un Hysaj che esce: il Napoli continua il restyling sulle fasce e saluta il terzino albanese. E' stato lo stesso Hysaj a confermare l'addio, nel corso di un'intervista all'emittente Digitalb: "Sono assolutamente pronto per una nuova avventura - ha detto - perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova. E magari provare a vincere qualcosa".

"I miei anni al Napoli sono finiti"

A Napoli dal 2015, Hysaj lascerà la squadra azzurra in questa sessione di mercato: "Per me gli anni al Napoli sono finiti - ha aggiunto - e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno". Da capire se Hysaj troverà una nuova sistemazione all'estero o in Italia, ma è certo che non continuerà agli ordini della squadra Carlo Ancelotti. Che intanto si è assicurata Di Lorenzo (domani svolgerà le visite mediche) ed è tornata in forte pressing su Veretout.