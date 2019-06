Ricordate il Cardinale Angelo Voiello, l’ambiguo Segretario di Stato della serie "The Young Pope" interpretato da Silvio Orlando? I più attenti non avranno dimenticato la sua passione per il Napoli: cover del cellulare con Hamsik, Insigne e Higuain, richieste di intercessione a San Pipita (prima che si trasferisse alla Juventus, naturalmente) e l’immancabile "Un giorno all’improvviso" come suoneria. Del resto, anche Paolo Sorrentino, regista della serie andata in onda su Sky nel 2016 e della quale si sta preparando una seconda stagione – "The New Pope" – è un grande tifoso del Napoli. Tanto che subito dopo aver ricevuto l’Oscar nel 2014 per "La Grande bellezza", Sorrentino citò Diego Armando Maradona tra le "fonti di ispirazione".

La scena tagliata



Poteva dunque mancare, oltre alla passione del Cardinal Voiello espressa tramite suonerie, cover e le consuete letture dei giornali sportivi, un ulteriore riferimento al Napoli in The Young Pope? Ebbene, è lo stesso Sorrentino a svelarci che una scena in particolare è stata tagliata "per scaramanzia": la reazione del Cardinal Voiello dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Una reazione da tifoso vero: un bagno in una delle fontane del Vaticano, pugni al cielo in segno di vittoria e occhi chiusi. Un’estasi che non ha nulla a che vedere con la religione, ma con la sacralità del calcio proclamata anche da un altro grande regista come Pier Paolo Pasolini, che definì il calcio appunto come "l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo". Peccato non averla vista, ma si sa: da quelle parti la scaramanzia è una cosa seria. Chiedere a Maurizio Sarri e ai tifosi napoletani, protagonisti di un curioso video di bentornato al nuovo allenatore della Juventus, diventato virale tra numeri sfortunati, cornetti e auguri. Chissà quali altri rimandi ci saranno in The New Pope, in fase di realizzazione e prossimamente su Sky; e chissà se il Cardinal Voiello, stavolta, avrà cambiato la sua cover. Magari sostituirà Higuain con James Rodriguez.