Carlo Ancelotti è pronto alla sua seconda avventura alla guida del Napoli. La nuova stagione inizierà il prossimo 6 luglio (eccezione fatta per Fabian Ruiz e tutti coloro che sono andati in vacanza più tardi causa Nazionali), con gli azzurri che partiranno destinazione Dimaro-Folgarida. La sede del ritiro estivo sarà di nuovo la località della Val di Sole. Ci sarà la solita invasione da parte dei tanti tifosi partenopei che, oltre a poter incontrare i propri idoli, potranno anche gustarsi le prime partite del Napoli 2019/20. Le amichevoli saranno tre, tutte contro squadre di Serie B/C. Finito il ritiro a Dimaro, si inizierà a fare sul serio. I ragazzi di Ancelotti, infatti, se la vedranno con le grandissime d'Europa. Un assaggio di Champions, tanto per non dimenticarsi l'atmosfera della competizione più ambita dai club.

Il calendario delle amichevoli

I primi test andranno in scena a Dimaro quindi. L'esordio del nuovo Napoli è fissato per il 13 luglio, proprio fra le mura del centro sportivo di Carciato. Alle ore 19 gli azzurri affronteranno il Benevento, che si prepara a vivere un'altra Serie B da protagonista. Poi una seconda amichevole il 19 luglio contro la Feralpisalò. Infine la sfida alla Cremonese come saluto al Trentino (calcio d'inizio fissato alle ore 17.30 del 24 luglio. Quattro giorni dopo, il 28 luglio, il primo match di grande prestigio: a Edimburgo si rinnoverà la sfida contro il Liverpool, già affrontato nella passata stagione di Champions League. L'obiettivo è fare meglio della scorsa estate, quando i Reds si imposero con un sonoro 5-0. Sfidati i campioni d'Europa, ecco la trasferta di Marsiglia contro l'Olympique. L’amichevole contro i francesi al Vélodrome sarà disputata il 4 agosto. Infine il doppio confronto contro il Barcellona, una sorta di andata e ritorno lontano dall'Europa. Il 7 agosto a Miami, in Florida, ci sarà il primo match, mentre il secondo verrà disputato ad Ann Arbor, in Michigan, il 10 agosto.