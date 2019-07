Il Bologna è una delle squadre più attive in questo inizio di calciomercato: il ds Bigon sta lavorando per consegnare a Sinisa Mihajlovic una squadra competitiva, con l'obiettivo di ottenere una salvezza più tranquilla rispetto a quella dello scorso anno. Schouten e Denswil sono soltanto gli ultimi due in ordine d'arrivo, ma i rossoblù hanno praticamente preso anche il giapponese Tomyasu e sono vicini al danese Skov-Olsen. E anche in campo il Bologna si appresta ad iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A: il 4 luglio la squadra si è ritrovata a Casteldebole per i primi test atletici; l'11 luglio ci sarà la partenza per la prima fase di ritiro che si terrà a Castelrotto, mentre il 25 i rossoblù si sposteranno a Neustift, in Austria, fino al 3 agosto.

Il programma delle amichevoli

Comincia a delinearsi anche il programma delle amichevoli estive, sebbene non ancora completo: i primi due test saranno a Castelrotto contro due squadre locali il 13 e il 20 luglio; durante il ritiro in Austria, invece, il Bologna giocherà contro tre club di Bundesliga ancora da definire. Infine, l'ultimo impegno prima dell'inizio della stagione ufficiale è in programma a Sestola: sarà la consueta amichevole contro la squadra Primavera.