Alessandro Bastoni è stato costretto al cambio al 68' del derby Milan-Inter dopo uno scontro di gioco con Adrien Rabiot: il difensore nerazzurro ha stoppato la ripartenza del francese con un fallo da ammonizione, ma nell'occasione ha preso una botta alla gamba sinistra ed è stato rimpiazzato da Carlos Augusto. Bastoni è uscito molto dolorante, portato a braccia dai sanitari dell'Inter. Si tratta soltanto di una forte contusione? Se ne saprà di più nelle prossime ore

MILAN-INTER: GLI HIGHLIGHTS DEL DERBY