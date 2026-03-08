L'allenatore del Genoa commenta la preziosa vittoria contro la sua ex squadra: "La Roma è forte e se non la aggredisci può farti male, i ragazzi hanno fatto una grande gara e la vittoria è meritata. Questi ragazzi meritano di salvarsi per tutto ciò che stanno dando e anche io devo dare il massimo a prescidere dal mio passato o dall'avversario". Citazione per Ostigard: "Avevo paura di Malen ma Leo ha fatto una grande prestazione"

C'è grandissima soddisfazione nelle parole di Daniele De Rossi al termine della vittoria del Genoa contro la Roma. Tre punti molto importanti per la salvezza contro la sua ex squadra (da giocatore e da allenatore: "Inutile ripretere cosa significa per me il mio passato, speravo che finisse così perché io sono qui per fare il mio lavoro a cui tengo molto in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo - dice - I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria . Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario". Partita preparata per giocare con molta aggressività e intensità: "L'avevo immaginata così e l'avevamo preparata in questi giorni. I miei giocatori hanno fatto benissimo e i subentrati hanno contribuito alla vittoria - continua - Questo gruppo sta facendo benissimo, abbiamo fatto tante partite belle quest'anno, prendendo gol a volte all'ultimo minuto. Meritavamo questi tre punti e siamo contenti".

"Avevo paura di Malen, ma Ostigard ha fatto una grande gara"

Una mossa particolare con Sabelli ed Ellertsson a piedi invertiti: "L'hanno fatto anche due domeniche fa col Torino, Ellertson gioca bene a destra e lo esaltiamo mettendolo lì - spiega - Avere il piede forte vicino alla linea laterale può essere un vantaggio ma crossiamo poco e ho provato a mettere gli esterni a piedi invertiti per provare a cambiare le cose, oggi ha funzionato perché i giocatori sono sempre disponibili e questa è una cosa importante". Infine sulla prova di Ostigard capace di neutralizzare Malen: "La Roma è una squadra forte e se non aggredisci tirano fuori giocate. Avevo molta paura di Malen, non lo conoscevo ma è molto forte e fa la differenza - conclude - Ostigard è più forte di quello che pensavo, sta migliorando e ci mette cuore sempre. Ha marcato bene anche Hojlund e Pellegrino, oggi è stata l'ennesima grande prova".