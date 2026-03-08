Con la massima lucidità Massimiliano Allegri commenta la vittoria del Milan nel derby che riporta i rossoneri a -7 dall'Inter: "E' stata una bella risposta della squadra in casa, l'Inter è la squadra più forte e non era semplice - dice - Era importante per arrivare a 60 punti e avere il vantaggio sulla quinta. Ora cercheremo di arrivare presto a 70 perché 60 non bastano per la Champions". Più soddisfazione pe ril -7 dall'Inter o il +9 sulla quanta? "Io guardo il +9 dal quinto posto, abbiamo 4 scontri diretti e quindi bisogna restare con i piedi per terra e migliorare ciò che stiamo facendo". Un Milan che comunque è sempre stato in crescita: "I primi sei mesi sono di assestamento per arrivare a marzo e giocarsi tutto". Su Estupinan: "Stava bene, è un buon giocatore, serio e professionista, è sempre disponibile, tutti all'interno di Milanello vogliamo tornare in Champions". Sull'atteggiamento della squadra, aggressiva a inizio gara. "Stiamo meglio fisicamente e quindi riusciamo a lavorare anche in un altro modo, abbiamo passato due mesi con pochi giocatori e in quei momenti non puoi avere grande dispendio energetico e andava gestita diversamente ora possiamo fare anche altro. La cosa importante è che quando c'era da pressare la squadra è andata in avanti e poi hanno saputo difendere vicino all'area quando era necessario".