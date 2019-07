Domanda a Conte – Ci sono analogie con la prima Juve del tuo corso?

"Credo non sia giusto fare paragoni né con la Juve né con il Chelsea. Sono situazioni molto diverse. Per me è importante trasferire tanto ai miei giocatori. Noi partiamo da una buona base di calciatori che si è qualificata per due volte in Champions negli ultimi due anni. Oggi non dobbiamo porci dei limiti. Dovremo fare il massimo, in ogni competizione, partendo con l'obiettivo che niente è impossibile. Noi dovremo lavorare con voglia e desiderio di fare qualcosa di straordinario: per farlo servono dei buoni giocatori e degli uomini straordinari. Noi stiamo cercando questo".