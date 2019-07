Nuova stagione, nuovo look. Un concetto applicato sul campo da José Callejon, uno dei pochi titolari presenti ai nastri di partenza del ritiro del Napoli a Dimaro, avviato sabato 6 luglio. Nella rimaneggiata rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, che attende il rientro dalle vacanze dei giocatori impegnati tra giugno e inizio luglio in Nations League, qualificazioni a Euro 2020 e Copa America, non è passata inosservata la capigliatura grigio chiaro, tendente al platinato, esibita dall'esterno offensivo spagnolo, in Serie A dal 2013 e protagonista di 304 partite (con 78 reti) in azzurro.

Callejon non è stato l'unico giocatore del Napoli a optare per un colore di capelli insolito: a tingersi i capelli di biondo cenere per il ritiro ci hanno pensato il difensore Lorenzo Tonelli e il giovane centrocampista Gianluca Gaetano, uno dei prodotti più promettenti del settore giovanile e lanciato in campionato da Ancelotti nella Serie A 2018/2019 contro Spal e Bologna, con 6 minuti complessivi all'attivo. A loro si sommano il terzino Kevin Malcuit, che esibisce da diversi mesi questo look, e Mino Fulco, nutrizionista della squadra nonché genero di Ancelotti. Un modo colorato per dare il via alla stagione 2019/2020.