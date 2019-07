Prosegue la preparazione del Napoli in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo nel ritiro di Dimaro e la prima sessione di allenamento svolta sotto una fitta pioggia, nella giornata di domenica 7 luglio la squadra di Carlo Ancelotti ha sostenuto una doppia seduta di lavoro. Dopo una prima fase di scarico e di prevenzione ai bordi del campo, gli azzurri - suddivisi in due gruppi - si sono alternati in esercitazioni tecniche e tattiche. La sessione mattutina è proseguita con una serie di esercizi sul possesso palla, prima di concludersi con una partitella caratterizzata dalla presenza di quattro porte piccole. Si è allenato regolarmente con il resto dei compagni Chiriches, mentre ha svolto un programma personalizzato Inglese.

Siparietto Younes-Malcuit, spunta anche il "birroccio"

Gli uomini di Ancelotti si sono ritrovati anche nel pomeriggio per svolgere la seconda parte della seduta. Al termine del secondo giorno di lavoro a Dimaro, curioso siparietto con Younes e Malcuit protagonisti. Il primo, infatti, se è divertito a sfidare con una serie di calci di punizione il terzino, che per l'occasione ha indossato i guantoni e ha difeso la porta. Tra gli applausi dei presenti buona la prova nel ruolo non suo di Malcuit, che ha parato qualche conclusione anche in bello stile. Curiosità: nel ritiro di Dimaro è spuntata anche una struttura artigianale che è stata rinominata "birroccio" dai componenti dello staff del Napoli: contiene un rilevatore GPS, un rilevatore di frequenze cardiache, una telecamera collegata ai telefonini e un pc. Inoltre c'è anche un'agenda e tanto altro: tutti strumenti utili agli allenamenti.