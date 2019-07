Giampaolo: "Innamorato dei miei giocatori"

"Credo che bisogna essere sé stessi, mai recitare una parte che non ti appartiene, che non è figlia del tuo modo di essere, pensare, agire. Non parlo molto, ma cerco di creare un rapporto intellettuale con i miei giocatori. Sono innamorato dei miei giocatori, cerco sempre di recuperare chi deraglia. Sono i giocatori che fanno la differenza. Io amo i lavoratori e quelli silenziosi, a volte si comunica anche con gli atteggiamenti e non con le parole. Si cerca sempre di far rendere al meglio i giocatori, mi preoccupo molto del loro stato psico-fisico dei miei giocatori".